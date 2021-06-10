Ярославль, , 09:58 — REGNUM Вечером 9 июня в Заволжском районе Ярославля 39-летняя женщина выпала из открытого окна балкона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

На месте происшествия Yarnews.net

Происшествие случилось в доме на проспекте Машиностроителей. Пострадавшая выпала из открытого окна балкона с высоты третьего этажа.

«Был как раз в тот момент там. Сам бегал за врачами в соседнюю больницу. Минут через 20 приехала скорая. Девушка все это время была в состоянии и могла отвечать на вопросы. Врачи скорой осмотрели ее и минут через 5 ее увезли», — написал один из очевидцев.

Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, пострадавшая была доставлена в больницу имени Соловьёва. Сейчас ей гораздо лучше — её перевели из реанимации в обычное отделение.

Расследовать случившееся будет ярославская полиция, в настоящий момент по факту падения проводится проверка.