Ла-Пас, , 09:58 — REGNUM Автовокзал, расположенный в столице Боливии Ла-Пасе, временно превратился в место для чтения и отдыха в рамках проекта по функционированию передвижной библиотеки в городе. Об этом пишет Prensa Latina.

Сотрудники Плана развития творческого чтения и письма департамента Ла-Пас уже переместили на автовокзал необходимый реквизит и коллекцию книг: именно так они хотят побудить население боливийской столицы приобщиться к чтению.

До 17 июня на площадке пройдут литературные семинары, беседы, развлекательные игры и встречи с писателями.

Инициатива поддерживается фондом HOPE Worldwide, который стремится поощрять и расширять литературное производство, создавая зоны, способствующие повышению общественного интереса к книгам.