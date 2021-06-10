Солт-Лейк-Сити, США, , 09:57 — REGNUM Лучшим игроком оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан центровой клуба «Юта Джаз» Руди Гобер. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба лиги.

28-летний французский игрок получил этот приз в третий раз. Ранее он признавался лучшим в 2018 и 2019 годах.

Гобер был выбран на драфте 2013 года «Денвером» под общим 27-м номером, но сразу после этого был обменян в «Юту». В сезоне 2020/21 регулярного чемпионата он набирал 14,3 очка и делал 13,6 подбора в среднем за игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА признан сербский центровой клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

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