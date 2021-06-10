Геленджик, Краснодарский край, , 09:56 — REGNUM Водопровод между микрорайонами «Южный» и «Парус» в Геленджике запущен 9 июня, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. В церемонии принял участие губернатор Вениамин Кондратьев, а также по видеосвязи — заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Открытие трубопровода малой закольцовки в Геленджике — важнейший проект. В своем послании Президент РФ подчеркнул, что необходимо приводить в порядок жилищно-коммунальное хозяйство, особенно на черноморском побережье. Суммарно в Краснодарском крае заключено 16 концессионных соглашений на 23 млрд рублей. Инфраструктурные кредиты позволят привести в порядок систему коммуникаций и водозабора», — прокомментировал Марат Хуснуллин.

Благодаря новому объекту вода от Троицкого группового водовода будет поступать в дома жителей при снижении объемов в Дивноморском водозаборе. Теперь качество водоснабжения будет улучшено для 20 тысяч человек. С середины июля планируется запустить также новые скважины Дивноморского водозабора, что также позволит улучшить водоснабжение Геленджика.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Геленджике обострился вопрос водоснабжения, с 15 сентября в городе ввели график подачи воды. Вопрос водоснабжения города поднимался на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2020 года.