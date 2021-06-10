Берн, , 09:59 — REGNUM Швейцарский ученый Рихард Эрнст, являющийся лауреатом Нобелевской премии по химии, скончался на 88-м году жизни. Об этом 10 июня сообщает Швейцарский федеральный технологический институт.

«Лауреат Нобелевской премии по химии 1991 года, профессор Швейцарского федерального технологического института Рихард Эрнст умер в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении.

Ученый скончался 4 июня в городе Винтертур в Швейцарии. Причина смерти нобелевского лауреата не сообщается.

Эрнст получил Нобелевскую премию за вклад в развитие методологии спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения.

Напомним, 7 июня в возрасте 70 лет скончался британский актер Бен Робертс, который снимался в английском сериале «Чисто английское убийство» в роли главного инспектора Дерека Конвея.

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