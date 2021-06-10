Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:54 — REGNUM В Оренбургской области задержан мужчина, который, как считает следствие, причастен в жестокому убийству матери и ее двух маленьких детей в Бугуруслане. Оренбуржцу предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчина задержан благодаря комплексу мероприятий, проведенных совместно следователями и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области. Фигуранту головного дела инкриминируют убийство трех человек, в том числе малолетних, и поджог. Обвиняемый заключен под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая произошёл пожар в частном доме по ул. Фруктовая в Бугуруслане. Погибла 39-летняя женщина и ее дочери в возрасте трех и пяти лет. Впоследствии был установлена причина пожара — поджог.

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