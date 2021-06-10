Тулун, Иркутская область, , 09:54 — REGNUM Власти Иркутской области известили о стабилизации паводковой ситуации. Как пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, несмотря на то, что уровень воды в реке Ия в Тулунском районе и в реке Уда в Нижнеудинском районе поднимался выше критических значений, строящиеся дамбы выстояли, большой воды в Тулун и Нижнеудинск не допустили.

«Это очень важно, это уже показывает результат работы, хотя дамбы еще не сданы. Хочу поблагодарить и муниципальные власти, и подрядные организации, и областные структуры», — подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. Приангарье пережило мощнейшее наводнение. После длительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Президент России Владимир Путин трижды приезжал в регион и лично решал вопросы пострадавших.

8 июня 2021 года уровень воды в реке Ия вновь превысил критическую отметку и подтопил дорогу, ведущую к дачам.

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