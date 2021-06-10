Уфа, , 09:55 — REGNUM Экс-полицейского осудили за получение взяток в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в Кумертау обвиняемый 31-летний экс-начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции с октября 2016 года по декабрь 2019 года постоянно получал денежные средства от троих граждан и за это должен был осуществлять общее покровительство при осуществлении незаконной деятельности по нелегальной реализации алкогольной продукции. Сумма вознаграждений каждый месяц составляла от двух тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

«Всего коммерсантами на банковскую карту полицейского и его знакомых перечислено почти 430 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что обвиняемый в квартире хранил два патрона от боевого огнестрельного оружия. Свою вину фигурант уголовного дела признал частично. Он был уволен со службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и незаконного хранения боеприпасов.

Суд признал экс-полицейского виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 2 млн 139 тысяч рублей. Кроме этого, осужденный лишен права занимать должности в органах правопорядка сроком на три года.

Сообщается, что подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главу отдела образования администрации Сибая заподозрили в получении взятки.