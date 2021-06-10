Лос-Анджелес, США, , 09:53 — REGNUM Бри Ларсон выложила в сеть видео, в котором она показала, как отжиматься на одной руке. Ролик был опубликован 10 июня на Twitter-странице актрисы.

Звезде «Капитала Марвел» удалось сделать три отжимания. В посте Ларсон отметила, что таким образом она начала свой день. С момента публикации её пост набрал более 23,3 тыс. лайков и около 1,5 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/brielarson/status/1402749792741068800

Напомним, в апреле 2021 года Бри Ларсон показала своей коллеге Тессе Томпсон как играть в многопользовательскую видеоигру Fortnite. Премьера кинокомикса «Капитан Марвел 2» запланирована на 10 ноября 2022 года.

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