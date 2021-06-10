Ростов-на-Дону, , 09:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону взяли под охрану речной вокзал с гостиницей «Якорь». Это следует из постановления комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Объект на улице Береговой, обладающий признаками объекта культурного наследия, включён в перечень выявленных объектов культурного наследия, следует из документа. Теперь он именуется «Ансамбль зданий Ростовского речного порта». Также утверждены границы территории ценного объекта.

ИА REGNUM напоминает, что комплекс речного вокзала с гостиницей «Якорь» построен по проекту архитектора Владимира Кубасова. Ранее здание собственник выставлял на торги за 800 млн рублей.

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