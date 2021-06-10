Сеул, , 09:54 — REGNUM Первая видеоконференция южнокорейско-американской экспертной группы по глобальному партнёрству в сфере вакцин состоялась 9 июня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, данный проект был инициирован по итогам встречи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена, состоявшейся в Вашингтоне 21 мая.

В ходе встречи эксперты из двух стран обсудили вопросы разработки и производства вакцины, исследования в данной сфере, подготовку кадров, увеличение запасов сырья и вспомогательных материалов, а также план предстоящих совместных действий.

Напомним, что в ходе саммита главы Южной Кореи и США договорились о создании «Глобального партнёрства по вакцинам» для усиления международного сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями.