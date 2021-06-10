Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Руководство транснациональной корпорации JBS, являющейся самым крупным в мире производителем мяса, заплатило ранее атаковавшим ее системы с применением вирусов-вымогателей хакерам $11 млн. Об этом 10 июня рассказал глава американского подразделения компании Андре Ногейра в интервью газете The Wall Street Journal.

«Было очень болезненно платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам», — сказал он.

Также Ногейра уточнил, что деньги были выплачены хакерам после того, как большинство заводов компании возобновило свою работу, которая была прервана в результате кибератаки.

Кроме этого, он пояснил, что для того, чтобы предприятия компании были ограждены от дальнейших сбоев и был уменьшен потенциальный вред клиентам JBS, выплаты бли произведены в биткоинах.

При этом глава американского подразделения компании отметил, что JBS узнала об атаке, когда технические специалисты компании обнаружили сбои в работе некоторых серверов, а затем нашли сообщение с требованием выкупа за восстановление доступа к системе.

После этого компания сообщила об атаке хакеров в ФБР, и специалисты JBS стали отключать внутренние системы для того, чтобы замедлить распространение кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден призвал создать общие правила поведения в киберпространстве.