Москва, , 09:59 — REGNUM Власти США не случайно сравнили запрёщенные в России организации блогера Алексея Навального с религиозной сектой, ведь они курируют все эти структуры. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 10 июня в своём телеграм-канале.

Захарова отреагировала на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, который осудил решение Мосгорсуда о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с Навальным. Прайс в числе прочего сравнил структуры блогера с сектой «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая также признана экстремистской.

«Заметьте, это не МИД России приравнял две секты. А внешнеполитическое ведомство США», — отметила Захарова.

Она объяснила, что «кураторам виднее».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Госдепа, объявление структур Навального экстремистскими помешает оппозиционным кандидатам участвовать в парламентских выборах в России, а также означает для них угрозу уголовного преследования.

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