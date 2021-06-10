Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM Комитет по транспорту подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями Санкт-Петербурга, в котором дополнил ранее принятый документ новыми условиями — запретом ездить и оставлять электросамокаты на Дворцовой и Сенатской площадях, а также Малой Морской улице и ограничил скорости на центральных улицах и с плотным туристическим потоком до 12 июля. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также скорость движения по улицам с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту до 12 июля 2021 года ограничена до 10 км/ч.

«В перечень с ограничениями также внесены территории вблизи основных достопримечательностей, — указали в Смольном. — С 13 июля скорость на указанных участках улично-дорожной сети будет ограничена до 15 км/ч. На остальной территории города максимально допустимая скорость самоката — 20 км/ч».

Кроме того, теперь оставить самокат нельзя в парках, на газонах, цветниках и территориях зеленых насаждений. Также запрещено пользоваться кикшерингом несовершеннолетним, в состоянии алкогольного опьянения, одним самокатом двумя или более лицами.

Напомним, после многочисленных происшествий с электросамокатами на улицах Санкт-Петербурга городские власти серьезно подошли к решению возникшей проблемы. С начала июня в организациях кикшеринга прошли обыски, а 9 июня все электросамокаты, принадлежавшие данным компаниям, были временно убраны с улиц города.

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