Сургут, Югра, , 09:49 — REGNUM В Сургутский городской суд поступили иски от уволенного директора местного музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иски направлены против Сургутского музыкально-драматического театра, правительства ХМАО и департамента культуры Югры с требованием о признании увольнения Тамары Лычкатой с поста директора театра незаконным, и восстановлении её на прежнем месте работы с компенсацией морального вреда.

Напомним, Тамара Лычкатая уволена с должности директора Сургутского музыкально-драматического театра по причине многочисленных нарушений антикоррупционного законодательства, трудового законодательства и закона о государственных закупках. Предварительные судебные заседания назначены на 21 июня 2021 года.

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