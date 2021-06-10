Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM В ДТП с шестью погибшими в Лесном (Свердловская область) может быть виновен водитель автобуса, заявил директор Нижнетуринского автотранспортного предприятия Юрий Сивков журналистам.

Именно Нижнетуринскому АТП принадлежит рейсовый автобус, который съехал с горы и врезался в толпу людей. По предварительной версии, у водителя отказали тормоза, но глава предприятия сомневается в этом.

«Мало ли что говорят в ГИБДД, тут человеческий фактор не исключается. Если отказывает система, она двухконтурная, она не может отказать», — цитирует руководителя «ЕАН».

Сивков добавил, что водитель мог не справиться с управлением и даже не пытаться тормозить. Можно было воспользоваться ручным тормозом, добавил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ДТП пострадали ещё 15 человек. Часть из них госпитализировали благодаря санавиации.

Читайте развитие сюжета: На Урале возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом