Лесной, Свердловская область, , 09:58 — REGNUM Следственный комитет завёл уголовное дело после ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область), где скончались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточнили в ведомстве.

По данным СКР, при движении у автобуса возникла неисправность, из-за чего водитель потерял управление. Транспортное средство наехало на людей, идущих на работу. Проводятся следственные действия, работу координирует заместитель руководителя СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Нижнетуринского АТП Юрий Сивков обвинил в ДТП водителя. Однако по предварительной версии, названной правоохранительными органами, у автобуса отказали тормоза.

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