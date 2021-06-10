Москва, , 09:56 — REGNUM Мошенники придумали новую схему обмана граждан, злоумышленники начали обзванивать клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод. Об этом сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Так, гражданам звонит робот якобы из банка со словами: «Перевод на сумму … показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите «да».

Если ответить роботу «нет», то злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей».

По словам Лазаревой, всего за три недели специалисты зафиксировали уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени кредитных учреждений. При этом злоумышленники просят не только подтвердить осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок, пишет РИА Новости.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в компании Bi. Zone отметили, что граждане России стали значительно реже поддаваться на уловки телефонных мошенников, если они звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банков.

Поэтому злоумышленники стали отказываться от такого способа обмана клиентов. По данным компании, мошенники стали в два раза реже представляться службой безопасности банка и других организаций.

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