Варшава, , 09:47 — REGNUM Вечером 9 июня в Варшаве прошла уличная акция протеста против требований руководства Чехии закрыть польскую шахту «Турув», а также энергетической политики ЕС. Мероприятие организовали три профсоюза — «Солидарность», «Общенациональный союз профсоюзов» и «Профсоюзный форум». Об этом сообщает Polskie Radio.

Председатель «Солидарности» Петр Дуда, в частности, заявил, что его профсоюз не согласен с несправедливым отношением со стороны органов Евросоюза к отдельным странам-членам.

«Закрытие шахты «Турув», а потом и других шахт Ястшембской угольной компании, которые тоже будут мешать Чехии у границы — это немыслимая ситуация. Мы предупреждаем Европейский союз и Чехию в частности — руки прочь от польской экономики и польских работников», — сказал Петр Дуда.

Кроме того, профсоюзы подали петицию в представительство ЕС в Варшаве. Они требуют, чтобы Европейская комиссия приняла все меры для отмены решения Суда ЕС, который постановил приостановить работу шахты «Турув» у границы с Чехией.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия провели переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты. Прага согласилась отозвать иск из Суда ЕС в случае, если Варшава усилит экологическую безопасность работы данной шахты. Однако спустя какое-то время Чехия отказалась от данных условий, не стала отзывать иск из Суда ЕС и потребовал от Польши компенсацию в размере 5 миллионов евро в день, если шахта продолжит свою работу.