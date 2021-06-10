Черкесск, , 09:47 — REGNUM Список курортов Карачаево-Черкесии пополнится еще одним санаторно-курортным комплексом — «Джылы Суу». Это проект запланирован к реализации в 2021—2023 годах. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, к месту будущего курорта сначала построят автомобильную дорогу протяженностью 17 км, которая пройдет по Кубанскому ущелью к подножию Эльбруса, и линию электропередачи протяженностью 20 км. Местность в районе Джылы Суу издавна известна своими целебными минеральными водами, поэтому строительство курорта здесь вполне обосновано.

В настоящее время проект курорта «Джылы Суу» направлен в Ростуризм для включения в национальный проект по развитию туризма в России.

Как сообщало ИА REGNUM, еще одним курортом, который запланирован к строительству в Карачаево-Черкесии, станут Кислые источники в Пхие.

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