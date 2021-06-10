Москва, 10 июня 2021, 09:47 — REGNUM Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2020 году создали около 1,3 тысячи рабочих мест. Это на 62% больше, чем ы 2019 году, сообщается на портале градоначальника.
Свыше 40% новых рабочих мест (528) приходится на долю предприятий микроэлектроники, оптики и робототехники. Средняя заработная плата в 2020 году составила порядка 80 тыс. рублей.
Всего с момента существования Технополис «Москва» (с 2006 года) резиденты организовали более 7 тысяч рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций резидентов «Технополис «Москва» за год вырос на 35%.
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