Москва, , 09:47 — REGNUM Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2020 году создали около 1,3 тысячи рабочих мест. Это на 62% больше, чем ы 2019 году, сообщается на портале градоначальника.

Свыше 40% новых рабочих мест (528) приходится на долю предприятий микроэлектроники, оптики и робототехники. Средняя заработная плата в 2020 году составила порядка 80 тыс. рублей.

Всего с момента существования Технополис «Москва» (с 2006 года) резиденты организовали более 7 тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, объём инвестиций резидентов «Технополис «Москва» за год вырос на 35%.

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