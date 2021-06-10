Берлин, , 09:58 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что Германия не намерена поставлять на Украину оружие. Об этом он сказал 9 июня на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Маас отметил, что поставки оружия на Украину могли бы негативно сказаться на урегулировании конфликта в Донбассе в рамках «Нормандского формата».

«Когда мы с господином Ле Дрианом (главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом — ИА REGNUM) позвонили господину Лаврову (министру иностранных дел России Сергею Лаврову — ИА REGNUM), чтобы повлиять на возможность встречи в «нормандском формате»… если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то, думаю, что этот длинный разговор был бы намного короче, чем был на самом деле», — рассказал глава МИД ФРГ.

В свою очередь Кулеба отметил, что решение, принятое Германией, является сугубо политическим, поскольку нет никаких международных законов или правил, запрещающих продавать Украине оружие.

Напомним, в 2014 году, после государственного переворота в Киеве, на Украине началась гражданская война, развязанная властями страны. Украинские СМИ и политики пытаются представить Россию «агрессором», который внезапно напал на «Украину», однако более семи лет не могут предоставить никаких доказательств. РФ не является стороной данного конфликта, а помогает его урегулировать путём участия в переговорах в «нормандском» и «минском» форматах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что если Германия будет действовать в рамках «нормандского формата» так же чётко, как в случае белорусскими авиакомпаниями, то «Россия быстро уберётся с Донбасса».

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