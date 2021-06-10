Новосибирск, , 09:45 — REGNUM С начала летнего сезона в приёмное отделение Новосибирского научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л.Цивьяна поступили двое пациентов с повреждениями, полученными в результате катания на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ННИИТО.

Так, в Центральном парке Новосибирска шестилетний мальчик ехал на обычном самокате, когда на него налетел пассажир на электросамокате. Ребёнок получил перелом большеберцовой кости справа со смещением отломков и был госпитализирован. Хирурги выполнили остеосинтез эластичными титановыми стержнями. Ребёнок выписан домой в удовлетворительном состоянии, но некоторое время ему придётся передвигаться на костылях и соблюдать ортопедический режим.

В свою очередь 35-летняя девушка упала с электросамоката и сильно ударилась — она получила ушиб копчикового отдела позвоночника и повредила голеностопный сустав.

«К сожалению, при катании на самокатах люди получают не только ссадины, ушибы, растяжения и переломы конечностей. Совсем не редкость тяжелые травмы, среди которых более 40% приходится на голову, вплоть до летальных. Кроме того, электросамокат представляет угрозу наезда на маломобильных участников пешеходного движения (пенсионеры, инвалиды) и детей, а также пешеходов, погруженных в гаджеты», — отметила главный врач ННИИТО Елена Губина.