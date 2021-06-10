Симферополь, , 09:43 — REGNUM Власти Республики Крым намерены ужесточить ответственность за нарушение тишины в ночное время. Соответствующая инициатива внесена главой Крыма Сергеем Аксёновым в Общественную палату региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма по итогам поездки главы Крыма по Симферополю 9 июня. В числе наиболее часто встречающихся жалоб симферопольцев — шум в ночное время.

«Люди жалуются, что участились случаи, когда и на отремонтированных придомовых территориях собираются граждане, которые своим шумным поведением в ночное время доставляют дискомфорт и неудобства жильцам. Мною в Общественную палату РК уже направлен проект закона о тишине», — сообщил Аксёнов.

Он уточнил, что речь идёт об установлении штрафов за нарушение тишины в ночное время в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей — должностных лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Инициатива предварительно согласована с МВД. Также Аксёнов сообщил об увеличении групп патрулирования более чем в два раза, с 16 патрулей до 35−40. Это планируют сделать за счёт привлечения представителей казачества и крымского ополчения.