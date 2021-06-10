Токио, , 09:43 — REGNUM Группа разработчиков, ранее работавшая над проектами франшизы Shin Megami Tensei студии Atlus, представила игру Monark. Анонсирующий трейлер был опубликован на YouTube-канале проекта.

Monark будет представлять собой jRPG (японская ролевая игра), в духе Shin Megami Tensei и Persona. В центре повествования будет находиться безымянный школьник, сражаться вместе с которым будут несколько ярких союзников.

Сюжет расскажет о том, как глава школьного совета и его союзник разгадывают тайны одного из четырёх персонажей. Отмечается, что прохождение в каждом из случаев будет уникальным, и что игра будет иметь несколько концовок. Релиз игры в Японии на Nintendo Switch, PS4 и PS5 состоится 14 октября 2021 года.

Напомним, релиз переиздание игры Shin Megami Tensei III: Nocturne на ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch состоялся 25 мая 2021 года. Игра получила обновлённые модели и текстуры, а также новые настройки сложности.

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