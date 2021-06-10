Варшава, , 09:44 — REGNUM В Польше задержан мужчина, которого обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом 10 июня сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

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В ходе расследования установлено, что Януш Н. «действовал в пользу Российской Федерации, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже».

«Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте», — подчёркивается в сообщении надзорного ведомства.

Также в Генпрокуратуре утверждают, что подозреваемый «вёл свою деятельность на территории Польши, Европейского Союза и других стран», было частью «российских пропагандистских и дезинформационных проектов», целью которых было ослабление позиций Польши в ЕС и на международной арене.

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Отмечается, что задержан Януш Н. был 31 мая. В ходе обыска в его квартире обнаружили денежные средства в размере 300 тыс. злотых (около $84 тыс.), а также большое количество носителей информации.

В настоящее время подозреваемый по решению суда арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил о задержании в стране польского гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России. По данным агентство внутренней безопасности он сотрудничал со спецслужбами России. Свою вину задержанный признал. Ему может грозить до десяти лет тюремного заключения.