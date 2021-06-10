Владивосток, , 09:46 — REGNUM В Приморье на 20% выросло приобретение населением жилья, строящегося долевым способом — застройщики с начала года заключили почти 7,8 тыс. договоров на 36,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Площадь строящегося долевого жилья в Приморье составляет более 1 млн кв. метров. По этому показателю край оказался в лидерах среди регионов Дальнего Востока.

По словам специалистов, 80% застройщиков используют проектное финансирование и счета эскроу.

С начала 2018 года начала работу Единая информационная система жилищного строительства. Только зарегистрированные в системе застройщики имеют право привлекать денежные средства граждан.

В этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» необходимо построить 800 тыс. кв. метров комфортного жилья и к 2030 году выйти на объем строительства в 2 млн кв. метров. Один из механизмов господдержки для покупки жилья по доступным ценам — программа «Дальневосточная ипотека».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) признали невменяемым директора одного из ООО. Он обвинялся в хищении средств дольщиков на сумму более 31,9 млн рублей.