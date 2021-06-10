Кабул, , 09:45 — REGNUM В результате взрыва заминированного автомобиля недалеко от военной базы в афганской провинции Баглан погибли по меньшей мере шесть сотрудников сил безопасности и более 10 получили ранения. Об этом 10 июня сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на свой источник.

Нападение произошло 10 июня около двух часов ночи по местному времени в районе Баг-и-Шамаль в Пули-Хумри, центре Баглана. По информации источника телеканала, в теракте замешано радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается, что некоторые части здания базы были разрушены в результате взрыва.

«После нападения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заложили придорожные мины на шоссе Баглан-Саманган, а также закрыли дорогу для движения транспорта», — говорится в сообщении.

Командир 3-й бригады 217-го Памирского армейского корпуса Аббас Таваколи подтвердил факт нападения.

«После нападения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали перестрелку, но силы безопасности отразили их нападение», — сказал он.

Он добавил, что сейчас силами безопасности проводится операция по разминированию.

Напомним, 4 июня 2021 года в Афганистане в западной части Кабула в пассажирском микроавтобусе произошёл взрыв. В результате взрыва погибли четыре человека. Пять пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Читайте также: На Украине пять человек пострадали при взрыве гранаты