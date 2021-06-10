10 Июня
 
10:24

В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек. sverdlovsk.sledcom.ru

10:22

Представитель «Росатома» прилетит на Урал из-за ДТП с автобусом

Гендиректор комбината «Электрохимприбор» госкоропорации «Росатом» Сергей Жамилов вылетает в Лесной (Свердловская область) из-за смертельного ДТП, где погибли работники «Электрохимприбора» (принадлежит «Росатому»). Об этом руководитель сообщил в Telegram.

«Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной», — написал гендиректор.

Также Жамилов пообещал, что комбинат поможет пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Жителей Лесного и работников «Электрохимприбора» будут оперативно оповещать о всех новых сведениях, связанных с инцидентом. Госкорпорация оказывает содействие в расследовании причин ДТП, добавил Жамилов.

10:21

Авария [Иван Шилов © ИА REGNUM]

10:20

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом», градообразующее предприятие города Лесного Свердловской области.

Предприятие основано 19 июня 1947 года как завод по разделению изотопов урана электромагнитным методом. Свою первую продукцию оно выпустило в 1950 году.

В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР № 3506−1628 от 15 сентября завод переориентирован на промышленный выпуск спецбоеприпасов.

В 50-е годы был налажен полный цикл сборки и выпуска спецбоеприпасов. Многие сложнейшие технологические процессы впервые в России были поставлены на производственную основу.

60-е годы — период интенсивного развития предприятия. В 1962 году за успешное выполнение государственных заданий предприятие награждено орденом Ленина. В 1967 году заводу передано на вечное хранение Памятное красное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС как символ трудовой доблести коллектива.

В 70-е годы завод, наращивая выпуск продукции, осваивает серийное изготовление ряда сложнейших узлов и деталей, одним из первых в стране внедряет автоматизированную систему управления. В 1976 году предприятие преобразовано в комбинат «Электрохимприбор».

В 80-е годы комбинат «Электрохимприбор» осваивает новые виды ядерного оружия. В 1981 году предприятию присвоено звание «Коллектив высокой культуры». В 1982 году за значительный вклад в экономическое и социальное развитие Свердловской области коллектив комбината награждён Красным знаменем обкома ВЛКСМ. В 1983 году — орденом Октябрьской Революции за создание и выпуск новой спецтехники. В 1985 году в дополнение к гособоронзаказу налажен серийный выпуск продукции народно-хозяйственного назначения.

Начиная с 1990 года на комбинате «Электрохимприбор», обладающем мощным техническим и интеллектуальным потенциалом, взят курс на освоение наукоёмкой продукции. Начата деятельность по разборке и утилизации спецтехники.

В 2001 году предприятие переименовано во ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Сегодня комбинат, безукоризненно выполняя гособоронзаказ, также выпускает продукцию для нефтегазового, электроэнергетического комплексов и геофизических организаций, производит медицинскую технику и обладает технологией получения 210 изотопов 47 химических элементов.

www.ehp-atom.ru

10:18

Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» сообщает:

«Рейсовый автобус № 4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошёл наезд на людей — 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям».

10:11

Услуги по внутригородским и междугородним перевозкам оказывает ОАО «Автотранспортное предприятие», которое располагает достаточным парком пассажирских автобусов и большегрузных машин. Кстати, объем перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта в Лесном постоянно растет.

Официальный сайт администрации города Леснойgorodlesnoy.ru

10:10

Градообразующим предприятием городского округа «Город Лесной» является комбинат «Электрохимприбор» — многопрофильное предприятие, выпускающее военную, гражданскую продукцию и товары народного потребления, а также осуществляющее ряд конверсионных проектов.

10:10

г. Лесной. Свердловская область. (сс) Xabre

10:09

Общая площадь городского округа «Город Лесной» составляет 360,7 кв.км. Численность населения городского округа «Город Лесной» составляет 52,5 тысячи человек, представителей различных национальностей.

На предприятиях города работает более 26 000 человек; численность детского населения — более 8000 человек, пенсионеров — более 14 000 человек. Основа экономики городского округа «Город Лесной» — промышленность, основная отрасль — машиностроение.

10:08

В состав городского округа входят: г. Лесной, пос. Елкино, пос. Таежный, пос. Бушуевка, пос. Чащавита. А непосредственными соседями являются г. Качканар, Нижнетуринский и Кушвинский районы.

10:07

Городской округ «Город Лесной» — одно из закрытых административно-территориальных образований и составная часть единого технологического цикла ядерного комплекса страны.

Город Лесной расположен на севере Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала, в окрестностях Шайтан-горы на берегу Нижнетуринского пруда. Его окружают живописные таежные массивы.

Официальный сайт администрации города Лесной gorodlesnoy.ru

10:03

Дорожно-транспортное происшествие. г. Лесной. sverdlovsk.sledcom.ru

10:02

Ранее на место происшествия вылетели три вертолёта Центра медицины катастроф.

10:02

Четверых пострадавших в ДТП транспортируют в Екатеринбург. По словам врачей, они находятся в тяжёлом состоянии.

10:01

В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек sverdlovsk.sledcom.ru

9:58

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.

9:58

Назначаются необходимые судебные экспертизы, в т.ч. автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские — для установления точных причин смерти погибших и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших граждан.

9:58

Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и документы, истребована и анализируется документация относительно осуществлявшейся перевозки граждан транспортом, проводятся допросы пострадавших и очевидцев случившегося.

9:58

Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя СКР по Свердловской области.

9:58

По указанию руководителя регионального следственного управления на место происшествия направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР.

9:58

На Урале возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом

Следственный комитет завёл уголовное дело после ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область), где скончались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

9:57

В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе нескольких следователей следственного отдела по ЗАТО г. Лесной СК России.

9:57

По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

9:56

Сообщение СКР:

«Утром 10 июня 2021 года в посёлке Горный ЗАТО г. Лесной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек и ещё несколько граждан получили травмы. Этот трагический инцидент произошёл с автобусом, который вёз несколько десятков граждан. При движении у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление, и автобус наехал на людей, которые пешком направлялись на работу на местное предприятие. Все погибшие являлись пешеходами. Пятеро других человек также из числа пешеходов получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь».

9:55

9:52

Комбинат работает в штатном режиме.

9:52

Автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию.

9:52

Шесть погибших в ходе инцидента были работниками комбината «Электрохимприбор». Они погибли в ходе наезда автобуса на остановочный комплекс.

9:51

Семьям погибшим в ДТП с автобусом на Урале окажут помощь

Предприятие «Электрохимприбор» (входит в «Росатом») окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область). Об этом заявили в пресс-службе завода.

9:50

Инцидент произошел около контрольно-пропускного пункта у входа на территорию предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

9:49

В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Урале

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых:

«Утром в городе Лесном произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли шесть человек, 15 пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе крайне тяжелыми, доставлены в медицинское учреждение».

9:48

На месте трагедии работает следственная группа. Следователи осматривают место ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

9:48

В СКР рассказали подробности смертельного ДТП на Урале

По предварительным данным, служебный автобус вёз работников местного комбината на смену. В салоне находились несколько десятков человек. В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) утра у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие. Погибли шесть человек, все они были пешеходами. Из числа находившихся в автобусе травмы получили пять человек.

9:47

Проверки служебных автобусов предстоит провести с привлечением подразделений ГИБДД. Кроме технического состояния будет изучено соблюдение требований в регионе законодательства о транспортной безопасности.

9:46

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений в связи с этой аварией.

9:46

На Урале после смертельного ДТП в Лесном проверят служебные автобусы

В Свердловской области проверят техническое состояние служебного автотранспорта, который задействован в перевозках людей. Такое поручение территориальным прокурорам дал областной прокурор Борис Крылов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

9:45

На Урале назвали возможную причину смертельного ДТП с автобусом

У автобуса, въехавшего утром 10 июня в людей на остановку в городе Лесной Свердловской области, могли отказать тормоза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что эти данные являются предварительными. Также известно, что на остановке находились сотрудники местного комбината, которые добирались до места работы.

9:45

Часть пострадавших в ДТП в Лесном находится в тяжёлом состоянии

Пять пациентов, госпитализированных после ДТП в Лесном (Свердловская область), находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в службе скорой помощи журналистам.

9:44

На место происшествия выехал для координации действий правоохранительных органов зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев. А прокурор региона Борис Крылов взял проведение проверки на контроль.

9:44

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на Урале

Прокуратура ведёт проверку по факту ДТП с участием муниципального автобуса, в результате которого погибли шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

9:43

Региональный департамент информполитики сообщил, что автобус четвёртого маршрута наехал на людей, находившихся на остановке.

9:42

На Урале в ДТП с автобусом погибли шесть человек

В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие.