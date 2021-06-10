Представитель «Росатома» прилетит на Урал из-за ДТП с автобусом
Гендиректор комбината «Электрохимприбор» госкоропорации «Росатом» Сергей Жамилов вылетает в Лесной (Свердловская область) из-за смертельного ДТП, где погибли работники «Электрохимприбора» (принадлежит «Росатому»). Об этом руководитель сообщил в Telegram.
«Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной», — написал гендиректор.
Также Жамилов пообещал, что комбинат поможет пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Жителей Лесного и работников «Электрохимприбора» будут оперативно оповещать о всех новых сведениях, связанных с инцидентом. Госкорпорация оказывает содействие в расследовании причин ДТП, добавил Жамилов.
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом», градообразующее предприятие города Лесного Свердловской области.
Предприятие основано 19 июня 1947 года как завод по разделению изотопов урана электромагнитным методом. Свою первую продукцию оно выпустило в 1950 году.
В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР № 3506−1628 от 15 сентября завод переориентирован на промышленный выпуск спецбоеприпасов.
В 50-е годы был налажен полный цикл сборки и выпуска спецбоеприпасов. Многие сложнейшие технологические процессы впервые в России были поставлены на производственную основу.
60-е годы — период интенсивного развития предприятия. В 1962 году за успешное выполнение государственных заданий предприятие награждено орденом Ленина. В 1967 году заводу передано на вечное хранение Памятное красное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС как символ трудовой доблести коллектива.
В 70-е годы завод, наращивая выпуск продукции, осваивает серийное изготовление ряда сложнейших узлов и деталей, одним из первых в стране внедряет автоматизированную систему управления. В 1976 году предприятие преобразовано в комбинат «Электрохимприбор».
В 80-е годы комбинат «Электрохимприбор» осваивает новые виды ядерного оружия. В 1981 году предприятию присвоено звание «Коллектив высокой культуры». В 1982 году за значительный вклад в экономическое и социальное развитие Свердловской области коллектив комбината награждён Красным знаменем обкома ВЛКСМ. В 1983 году — орденом Октябрьской Революции за создание и выпуск новой спецтехники. В 1985 году в дополнение к гособоронзаказу налажен серийный выпуск продукции народно-хозяйственного назначения.
Начиная с 1990 года на комбинате «Электрохимприбор», обладающем мощным техническим и интеллектуальным потенциалом, взят курс на освоение наукоёмкой продукции. Начата деятельность по разборке и утилизации спецтехники.
В 2001 году предприятие переименовано во ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Сегодня комбинат, безукоризненно выполняя гособоронзаказ, также выпускает продукцию для нефтегазового, электроэнергетического комплексов и геофизических организаций, производит медицинскую технику и обладает технологией получения 210 изотопов 47 химических элементов.
Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» сообщает:
«Рейсовый автобус № 4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошёл наезд на людей — 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям».
Услуги по внутригородским и междугородним перевозкам оказывает ОАО «Автотранспортное предприятие», которое располагает достаточным парком пассажирских автобусов и большегрузных машин. Кстати, объем перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта в Лесном постоянно растет.
Официальный сайт администрации города Леснойgorodlesnoy.ru
Градообразующим предприятием городского округа «Город Лесной» является комбинат «Электрохимприбор» — многопрофильное предприятие, выпускающее военную, гражданскую продукцию и товары народного потребления, а также осуществляющее ряд конверсионных проектов.
Общая площадь городского округа «Город Лесной» составляет 360,7 кв.км. Численность населения городского округа «Город Лесной» составляет 52,5 тысячи человек, представителей различных национальностей.
На предприятиях города работает более 26 000 человек; численность детского населения — более 8000 человек, пенсионеров — более 14 000 человек. Основа экономики городского округа «Город Лесной» — промышленность, основная отрасль — машиностроение.
В состав городского округа входят: г. Лесной, пос. Елкино, пос. Таежный, пос. Бушуевка, пос. Чащавита. А непосредственными соседями являются г. Качканар, Нижнетуринский и Кушвинский районы.
Городской округ «Город Лесной» — одно из закрытых административно-территориальных образований и составная часть единого технологического цикла ядерного комплекса страны.
Город Лесной расположен на севере Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала, в окрестностях Шайтан-горы на берегу Нижнетуринского пруда. Его окружают живописные таежные массивы.
Официальный сайт администрации города Лесной gorodlesnoy.ru
Ранее на место происшествия вылетели три вертолёта Центра медицины катастроф.
Четверых пострадавших в ДТП транспортируют в Екатеринбург. По словам врачей, они находятся в тяжёлом состоянии.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.
Назначаются необходимые судебные экспертизы, в т.ч. автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские — для установления точных причин смерти погибших и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших граждан.
Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и документы, истребована и анализируется документация относительно осуществлявшейся перевозки граждан транспортом, проводятся допросы пострадавших и очевидцев случившегося.
Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя СКР по Свердловской области.
По указанию руководителя регионального следственного управления на место происшествия направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР.
На Урале возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом
Следственный комитет завёл уголовное дело после ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область), где скончались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе нескольких следователей следственного отдела по ЗАТО г. Лесной СК России.
По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Сообщение СКР:
«Утром 10 июня 2021 года в посёлке Горный ЗАТО г. Лесной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек и ещё несколько граждан получили травмы. Этот трагический инцидент произошёл с автобусом, который вёз несколько десятков граждан. При движении у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление, и автобус наехал на людей, которые пешком направлялись на работу на местное предприятие. Все погибшие являлись пешеходами. Пятеро других человек также из числа пешеходов получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь».
Комбинат работает в штатном режиме.
Автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию.
Шесть погибших в ходе инцидента были работниками комбината «Электрохимприбор». Они погибли в ходе наезда автобуса на остановочный комплекс.
Семьям погибшим в ДТП с автобусом на Урале окажут помощь
Предприятие «Электрохимприбор» (входит в «Росатом») окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область). Об этом заявили в пресс-службе завода.
Инцидент произошел около контрольно-пропускного пункта у входа на территорию предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).
В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Урале
Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых:
«Утром в городе Лесном произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли шесть человек, 15 пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе крайне тяжелыми, доставлены в медицинское учреждение».
На месте трагедии работает следственная группа. Следователи осматривают место ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
В СКР рассказали подробности смертельного ДТП на Урале
По предварительным данным, служебный автобус вёз работников местного комбината на смену. В салоне находились несколько десятков человек. В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) утра у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие. Погибли шесть человек, все они были пешеходами. Из числа находившихся в автобусе травмы получили пять человек.
Проверки служебных автобусов предстоит провести с привлечением подразделений ГИБДД. Кроме технического состояния будет изучено соблюдение требований в регионе законодательства о транспортной безопасности.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений в связи с этой аварией.
На Урале после смертельного ДТП в Лесном проверят служебные автобусы
В Свердловской области проверят техническое состояние служебного автотранспорта, который задействован в перевозках людей. Такое поручение территориальным прокурорам дал областной прокурор Борис Крылов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
На Урале назвали возможную причину смертельного ДТП с автобусом
У автобуса, въехавшего утром 10 июня в людей на остановку в городе Лесной Свердловской области, могли отказать тормоза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.
В ведомстве отметили, что эти данные являются предварительными. Также известно, что на остановке находились сотрудники местного комбината, которые добирались до места работы.
Часть пострадавших в ДТП в Лесном находится в тяжёлом состоянии
Пять пациентов, госпитализированных после ДТП в Лесном (Свердловская область), находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в службе скорой помощи журналистам.
На место происшествия выехал для координации действий правоохранительных органов зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев. А прокурор региона Борис Крылов взял проведение проверки на контроль.
Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на Урале
Прокуратура ведёт проверку по факту ДТП с участием муниципального автобуса, в результате которого погибли шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.
Региональный департамент информполитики сообщил, что автобус четвёртого маршрута наехал на людей, находившихся на остановке.
На Урале в ДТП с автобусом погибли шесть человек
В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие.