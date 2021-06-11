Утром 10 июня 2021 года в городе Лесной Свердловской области автобус протаранил остановку, погибли шесть человек. Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Все подробности происшествия — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

09:42 10.06.2021 В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие. Читайте также: На Урале в ДТП с автобусом погибли шесть человек

09:43 10.06.2021 Региональный департамент информполитики сообщил, что автобус четвёртого маршрута наехал на людей, находившихся на остановке.

09:44 10.06.2021 Прокуратура ведёт проверку по факту ДТП с участием муниципального автобуса, в результате которого погибли шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры. Читайте также: Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на Урале

09:44 10.06.2021 На место происшествия выехал для координации действий правоохранительных органов зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев. А прокурор региона Борис Крылов взял проведение проверки на контроль.

09:45 10.06.2021 Пять пациентов, госпитализированных после ДТП в Лесном (Свердловская область), находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в службе скорой помощи журналистам. Читайте подробнее: Часть пострадавших в ДТП в Лесном находится в тяжёлом состоянии

09:45 10.06.2021 У автобуса, въехавшего утром 10 июня в людей на остановку в городе Лесной Свердловской области, могли отказать тормоза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры. В ведомстве отметили, что эти данные являются предварительными. Также известно, что на остановке находились сотрудники местного комбината, которые добирались до места работы. Читайте также: На Урале назвали возможную причину смертельного ДТП с автобусом

09:46 10.06.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд поручений в связи с этой аварией.

09:46 10.06.2021 В Свердловской области проверят техническое состояние служебного автотранспорта, который задействован в перевозках людей. Такое поручение территориальным прокурорам дал областной прокурор Борис Крылов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. Читайте также: На Урале после смертельного ДТП в Лесном проверят служебные автобусы

09:47 10.06.2021 Проверки служебных автобусов предстоит провести с привлечением подразделений ГИБДД. Кроме технического состояния будет изучено соблюдение требований в регионе законодательства о транспортной безопасности.

09:48 10.06.2021 По предварительным данным, служебный автобус вёз работников местного комбината на смену. В салоне находились несколько десятков человек. В посёлке Горный на территории Лесного в 7:20 по местному времени (5:20 мск) утра у автобуса возникла неисправность. Водитель потерял управление и наехал на людей, которые шли на предприятие. Погибли шесть человек, все они были пешеходами. Из числа находившихся в автобусе травмы получили пять человек. Читайте также: В СКР рассказали подробности смертельного ДТП на Урале

09:48 10.06.2021 На месте трагедии работает следственная группа. Следователи осматривают место ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

09:49 10.06.2021 Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых: «Утром в городе Лесном произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли шесть человек, 15 пострадавших с травмами различной степени тяжести, в том числе крайне тяжелыми, доставлены в медицинское учреждение». Читайте также: В МВД рассказали подробности смертельного ДТП на Урале

09:50 10.06.2021 Инцидент произошел около контрольно-пропускного пункта у входа на территорию предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

09:51 10.06.2021 Предприятие «Электрохимприбор» (входит в «Росатом») окажет помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область). Об этом заявили в пресс-службе завода. Читайте также: Семьям погибшим в ДТП с автобусом на Урале окажут помощь

09:52 10.06.2021 Шесть погибших в ходе инцидента были работниками комбината «Электрохимприбор». Они погибли в ходе наезда автобуса на остановочный комплекс.

09:52 10.06.2021 Автобус принадлежит Нижнетуринскому автотранспортному предприятию.

09:52 10.06.2021 Комбинат работает в штатном режиме.

09:55 10.06.2021

09:56 10.06.2021 Сообщение СКР: «Утром 10 июня 2021 года в посёлке Горный ЗАТО г. Лесной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек и ещё несколько граждан получили травмы. Этот трагический инцидент произошёл с автобусом, который вёз несколько десятков граждан. При движении у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление, и автобус наехал на людей, которые пешком направлялись на работу на местное предприятие. Все погибшие являлись пешеходами. Пятеро других человек также из числа пешеходов получили травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь».

09:57 10.06.2021 По факту случившегося территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

09:57 10.06.2021 В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе нескольких следователей следственного отдела по ЗАТО г. Лесной СК России.

09:58 10.06.2021 Следственный комитет завёл уголовное дело после ДТП с автобусом в Лесном (Свердловская область), где скончались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. Читайте также: На Урале возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП с автобусом

09:58 10.06.2021 По указанию руководителя регионального следственного управления на место происшествия направлены следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты областного СКР.

09:58 10.06.2021 Работу следственной группы на месте координирует заместитель руководителя СКР по Свердловской области.

09:58 10.06.2021 Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы и документы, истребована и анализируется документация относительно осуществлявшейся перевозки граждан транспортом, проводятся допросы пострадавших и очевидцев случившегося.

09:58 10.06.2021 Назначаются необходимые судебные экспертизы, в т.ч. автотехническая (для определения возможной неисправности автобуса) и судебно-медицинские — для установления точных причин смерти погибших и определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших граждан.

09:58 10.06.2021 Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.

10:01 10.06.2021 В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек sverdlovsk.sledcom.ru

10:02 10.06.2021 Четверых пострадавших в ДТП транспортируют в Екатеринбург. По словам врачей, они находятся в тяжёлом состоянии.

10:02 10.06.2021 Ранее на место происшествия вылетели три вертолёта Центра медицины катастроф.

10:03 10.06.2021 Дорожно-транспортное происшествие. г. Лесной. sverdlovsk.sledcom.ru

10:07 10.06.2021 Городской округ «Город Лесной» — одно из закрытых административно-территориальных образований и составная часть единого технологического цикла ядерного комплекса страны. Город Лесной расположен на севере Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала, в окрестностях Шайтан-горы на берегу Нижнетуринского пруда. Его окружают живописные таежные массивы. Официальный сайт администрации города Леснойgorodlesnoy.ru

10:08 10.06.2021 В состав городского округа входят: г. Лесной, пос. Елкино, пос. Таежный, пос. Бушуевка, пос. Чащавита. А непосредственными соседями являются г. Качканар, Нижнетуринский и Кушвинский районы.

10:09 10.06.2021 Общая площадь городского округа «Город Лесной» составляет 360,7 кв.км. Численность населения городского округа «Город Лесной» составляет 52,5 тысячи человек, представителей различных национальностей. На предприятиях города работает более 26 000 человек; численность детского населения — более 8000 человек, пенсионеров — более 14 000 человек. Основа экономики городского округа «Город Лесной» — промышленность, основная отрасль — машиностроение.

10:10 10.06.2021 г. Лесной. Свердловская область. (сс) Xabre

10:10 10.06.2021 Градообразующим предприятием городского округа «Город Лесной» является комбинат «Электрохимприбор» — многопрофильное предприятие, выпускающее военную, гражданскую продукцию и товары народного потребления, а также осуществляющее ряд конверсионных проектов.

10:11 10.06.2021 Услуги по внутригородским и междугородним перевозкам оказывает ОАО «Автотранспортное предприятие», которое располагает достаточным парком пассажирских автобусов и большегрузных машин. Кстати, объем перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта в Лесном постоянно растет. Официальный сайт администрации города Леснойgorodlesnoy.ru

10:18 10.06.2021 Пресс-служба ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» сообщает: «Рейсовый автобус № 4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошёл наезд на людей — 6 человек погибли, 9 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям».

10:20 10.06.2021 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» — одно из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса госкорпорации «Росатом», градообразующее предприятие города Лесного Свердловской области. Предприятие основано 19 июня 1947 года как завод по разделению изотопов урана электромагнитным методом. Свою первую продукцию оно выпустило в 1950 году. В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР № 3506−1628 от 15 сентября завод переориентирован на промышленный выпуск спецбоеприпасов. В 50-е годы был налажен полный цикл сборки и выпуска спецбоеприпасов. Многие сложнейшие технологические процессы впервые в России были поставлены на производственную основу. 60-е годы — период интенсивного развития предприятия. В 1962 году за успешное выполнение государственных заданий предприятие награждено орденом Ленина. В 1967 году заводу передано на вечное хранение Памятное красное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС как символ трудовой доблести коллектива. В 70-е годы завод, наращивая выпуск продукции, осваивает серийное изготовление ряда сложнейших узлов и деталей, одним из первых в стране внедряет автоматизированную систему управления. В 1976 году предприятие преобразовано в комбинат «Электрохимприбор». В 80-е годы комбинат «Электрохимприбор» осваивает новые виды ядерного оружия. В 1981 году предприятию присвоено звание «Коллектив высокой культуры». В 1982 году за значительный вклад в экономическое и социальное развитие Свердловской области коллектив комбината награждён Красным знаменем обкома ВЛКСМ. В 1983 году — орденом Октябрьской Революции за создание и выпуск новой спецтехники. В 1985 году в дополнение к гособоронзаказу налажен серийный выпуск продукции народно-хозяйственного назначения. Начиная с 1990 года на комбинате «Электрохимприбор», обладающем мощным техническим и интеллектуальным потенциалом, взят курс на освоение наукоёмкой продукции. Начата деятельность по разборке и утилизации спецтехники. В 2001 году предприятие переименовано во ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Сегодня комбинат, безукоризненно выполняя гособоронзаказ, также выпускает продукцию для нефтегазового, электроэнергетического комплексов и геофизических организаций, производит медицинскую технику и обладает технологией получения 210 изотопов 47 химических элементов. www.ehp-atom.ru

10:21 10.06.2021 Авария [Иван Шилов © ИА REGNUM]

10:22 10.06.2021 Гендиректор комбината «Электрохимприбор» госкоропорации «Росатом» Сергей Жамилов вылетает в Лесной (Свердловская область) из-за смертельного ДТП, где погибли работники «Электрохимприбора» (принадлежит «Росатому»). Об этом руководитель сообщил в Telegram. «Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной», — написал гендиректор. Также Жамилов пообещал, что комбинат поможет пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Жителей Лесного и работников «Электрохимприбора» будут оперативно оповещать о всех новых сведениях, связанных с инцидентом. Госкорпорация оказывает содействие в расследовании причин ДТП, добавил Жамилов. Об этом: Представитель «Росатома» прилетит на Урал из-за ДТП с автобусом

10:24 10.06.2021 В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек. sverdlovsk.sledcom.ru

10:43 10.06.2021 Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергей Жамилов прервал командировку в связи с произошедшей 10 июня трагедией и срочно вернулся на предприятие. «Сегодня утром произошла страшная трагедия. Шестеро наших сотрудников погибли после наезда на них рейсового автобуса на территории промплощадки в поселке Горном, — говорит Сергей Жамилов. — Сейчас 9 сотрудников находятся в больнице с травмами различной тяжести. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетел в Лесной. Сейчас в городе работает комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося и будем оперативно информировать жителей города и работников комбината».

10:44 10.06.2021 Жамилов отметил, что для родственников пострадавших работает телефон горячей линии: 8−34 342−95 708.

10:45 10.06.2021 «К сожалению, сейчас появляется много слухов и недостоверной информации, поэтому обращаюсь ко всем с просьбой доверять только надежным источникам», — подчеркнул Сергей Жамилов.

10:46 10.06.2021 В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек. sverdlovsk.sledcom.ru

10:46 10.06.2021 Гендиректор комбината пообещал, что предлприятие окажет поддержку пострадавшим и сеьмям погибших. «Со своей стороны обещаю, что комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших», — сказал он.

10:47 10.06.2021 В администрации Лесного (Свердловская область) проводят совещание из-за ДТП, где погибли шестеро. Об этом заявил глава города Сергей Черепанов журналистам. «Сейчас идет совещание комиссии по чрезвычайной ситуации», — сказал градоначальник. В заседании участвуют зампрокурора Свердловской области Вадим Чукреев, представители силовых структур, МЧС и здравоохранения. На совещание выехал директор Нижнетуринского предприятия, которому принадлежит автобус. Подробности в материале: На Урале началось совещание после гибели людей под колёсами автобуса

10:50 10.06.2021 Пресс-служба администрации города Лесной сообщает, что «под председательством главы города С.Е. Черепанова непосредственно на месте происшествия работает комиссия по чрезвычайным ситуациям». Даны поручения об организации помощи семьям погибших, пострадавшим.

10:51 10.06.2021 «От имени администрации города, комбината «Электрохимприбор» и от себя лично глава города С.Е. Черепанов выражает глубокие соболезнования семьям, близким, коллегам погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в официальном сообщении мэрии Лесного.

10:52 10.06.2021 Комбинат «Электрохимприбор». mephi3.ru

11:05 10.06.2021 Первый канал сообщает со ссылкой на источники «Интерфакса», что автобус не прошёл своевременно техосмотр.

11:08 10.06.2021 Директор Департамента коммуникацийГК «Росатом» Андрей Черемисинов, комментируя произошедшее сегодня утром ДТП с участием сотрудников предприятия госкорпорации «Росатом» в городе Лесном Свердловской области, заявил, что гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв проинформирован о случившемся, ситуация находится на его личном контроле.

11:09 10.06.2021 «Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв проинформирован о случившемся, ситуация находится на его личном контроле. Сформирован штаб под руководством генерального директора комбината «Электрохимприбор» Сергея Жамилова. В настоящий момент все усилия «Росатома» сконцентрированы на сохранении жизней и здоровья пострадавших. Принято решение о выделении финансовой помощи их семьям. На отдельном контроле — помощь семьям наших погибших коллег. Помимо материальной поддержки мы возьмём на себя все расходы, связанные с траурными мероприятиями», — сказал лиректор департамента коммуникаций ГК «Росатом»Андрей Черемисинов.

11:12 10.06.2021 ДТП с участием автобуса № 4 с шестью погибшими в Лесном (Свердловская область) стало второй аварией за месяц на этом маршруте. О предыдущем инциденте сообщало региональное управление ГИБДД. 13 мая 2021 года в ходе аварии пострадали пять пассажиров и водитель автобуса. Тогда водителю стало плохо во время движения. «Он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса», — уточнили в инспекции. ДТП произошло на дороге Лесной — Горный. Об этом: Авария с автобусом на Урале стала второй за месяц на одном маршруте

11:14 10.06.2021 В Лесном Свердловской области установлены личности погибших и пострадавших в результате ДТП с автобусом. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Об этом: В ДТП с автобусом на Урале погибли трое мужчин и три женщины

11:22 10.06.2021 Скорая помощь. Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

11:24 10.06.2021 Глава города Лесной Сергей Черепанов провёл расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. «По предварительной версии, причина произошедшей сегодня утром аварии на промышленной площадке комбината «Электрохимприбор» в посёлке Горный, — водитель не справился с управлением. Автобус ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» следовал по четвёртому маршруту. Ведутся следственные мероприятия», — сообщает пресс-служба.

11:25 10.06.2021 По данным ЦМСЧ №91 России, в ближайшее время перегоспитализируют в 23-ю областную клиническую больницу троих пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое. Двоих пострадавших в состоянии средней степени тяжести перегоспитализируют в областную клинику во второй половине дня. Решается вопрос об оказании помощи семьям погибших и пострадавших.

11:26 10.06.2021 Глава ЗАТО «Лесной» Сергей Черепанов. zato. tv

11:26 10.06.2021 В настоящее время необходимую помощь сотрудникам на промышленной площадке, семьям погибших, пострадавших оказывают психологи.

11:27 10.06.2021 Телефон городской Единой дежурно-диспетчерской службы: 2−68−68. Администрация города Лесной

11:30 10.06.2021 Задавивший в городе Лесном Свердловской области шестерых человек автобус «ПАЗ» ехал по улице Калинина с крутого спуска. В этот момент водитель понял, что у транспорта отказали тормоза, сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Об этом: В полиции раскрыли подробности смертельного ДТП с автобусом на Урале

11:48 10.06.2021 В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек. sverdlovsk.sledcom.ru

12:07 10.06.2021 Госкорпорация «Росатом» оплатит похороны жертв смертельного ДТП в Лесном. Об этом: «Росатом» оплатит похороны погибших в ДТП на Урале

12:39 10.06.2021 Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Сергей Жамилов. ehp-atom.ru

12:40 10.06.2021 За рулём автобуса, задавившего пешеходов утром 10 июня в Лесном Свердловской области, находился гражданин 1964 года рождения. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Читайте подробнее: На Урале рассказали о личности водителя автобуса, задавившего пешеходов

12:40 10.06.2021 11 июня в Лесном объявлен днём траура по погибшим в ДТП в посёлке Горном работникам комбината «Электрохимприбор», сообщает пресс-служба предприятия.

12:41 10.06.2021 В день траура на территории комбината и города Лесной будут приспущены государственные флаги РФ, флаги ГК «Росатом», Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и ГО «Город Лесной». Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня будут отменены.

12:41 10.06.2021 В 9 часов 11 июня в городе Лесной прозвучит сигнал электросирены в память о погибших.

12:43 10.06.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Gubernator96.ru

12:45 10.06.2021 Среди погибших — три женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения и три мужчины 1963, 1977, 1959 годов рождения.

12:46 10.06.2021 Отмечается, что во время ДТП водитель стал сигналить для других участников дорожного движения, а кондуктор призвалаоколо 30 пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни.

12:52 10.06.2021 В Лесном Свердловской области 11 июня объявлено днём траура по погибшим в ДТП с рейсовым автобусом. Об этом говорится на сайте комбината «Электрохимприбор», работники которого и стали жертвами в этой аварии. Подробности в материале: На Урале объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

13:33 10.06.2021 midural.ru

14:21 10.06.2021 Пострадавшим оказана медицинская помощь. Идёт перегоспитализация пострадавших в ДТП на территории города Лесной.

14:22 10.06.2021 По уточнённым данным, при ДТП в результате наезда автобуса Нижнетуринского АТП на работников комбината «Электрохимприбор» пострадали девять человек. На данный момент трое из них, находящиеся в тяжёлом состоянии, эвакуированы вертолётом в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга. Ещё двое будут госпитализированы чуть позже в эту же областную клинику. Остальным четверым пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, сообщает пресс-служба комината.

14:45 10.06.2021 Трое пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области госпитализированы в горбольницу №23 в Екатеринбурге. Они находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба комбината «Электрохимприбор». Читайте подробнее: Троих пострадавших в ДТП с автобусом перевезли в Екатеринбург

14:48 10.06.2021 Скорая помощь [Дарья Драй © ИА REGNUM]

15:25 10.06.2021 Напомним, горячая линия для родственников пострадавших: 8(34 342)9−57−08.

16:00 10.06.2021 Глава города Сергей Черепанов подписал распоряжение: «Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 11 июня 2021 года днём траура в городском округе «Город Лесной». В день траура на всей территории городского округа «Город Лесной» приспустить государственные флаги Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город «Лесной».

16:57 10.06.2021 В Лесном Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя рейсового автобуса, задавившего шестерых человек. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Об этом: Против водителя задавившего людей автобуса завели на Урале уголовное дело

17:32 10.06.2021 Как подчеркнул директор Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов, генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев взял на личный контроль ситуацию с ДТП в Лесном.

17:33 10.06.2021 Семьям пострадавших будет выделена финансовая помощь. Этим вопросом уже занимаются в Госкорпорации «Росатом».

17:42 10.06.2021 Ространснадзор проверит компанию «Нижнетуринское АТП», чей автобус попал в ДТП. На место происшествия выезжал начальник уральского межрегионального управления Ространснадзора Игорь Бородулин.

19:18 10.06.2021 Сотрудники Следственного комитета на месте ДТП. sverdlovsk.sledcom.ru

20:20 10.06.2021 Росатом [em-group.ru]

20:51 10.06.2021 В Лесном (Свердловская область) задержали водителя автобуса, в ДТП с которым погибли шесть человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Водителя задержали сотрудники спецотдела по расследованию ДТП. «Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного в соответствии со ст. 91 УПК РФ», — сообщил Горелых. Подробности в материале: На Урале задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП с шестью погибшими

21:42 10.06.2021 В Свердловской области следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП с гибелью нескольких человек. sverdlovsk.sledcom.ru

07:41 Одна из пострадавших в ДТП с автобусом на Урале скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в минздраве Свердловской области. Таким образом, число погибших возросло до семи.

08:22 В Свердловской области возросло количество погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом. Об этом сообщили журналистам в региональном минздраве. Читайте также: На Урале выросло число погибших в ДТП с автобусом

09:08 Полиция Лесного установила личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом. Фото: 66.мвд.рф

10:01 Ещё два человека задержаны после ДТП с автобусом в Свердловской области, в результате которого погибли семь человек, сообщили следователи. Отмечается также, что возбуждено третье уголовное дело.

10:41 В Лесном (Свердловская область) задержали ещё двух подозреваемых по делу об смертельном ДТП с автобусом. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. Ранее был задержан 56-летний водитель автобуса, ворвавшегося на территорию завода и сбившего группу людей. Погибли на месте шестеро человек, седьмой скончался позже. Еще восемь человек пострадали. Теперь следователи задержали 67-летнего директора Нижнетуринского автотранспортного предприятия, на балансе которого и находился автобус, а также 61-летнего механика по выпуску транспорта на линию. Также было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего ремонта транспорта и его выпуска в эксплуатацию, уточнили в СК. До этого были заведены дела по факту нарушению правил ПДД, что повлекло смерть группы лиц по неосторожности, а также по факту оказания услуг, не отвечающих требованием безопасности и повлекшим смерть группы людей. Об этом: На Урале задержали ещё двух человек после смертельного ДТП в Лесном

11:09 В Лесном Свердловской области восстановлена работа цеха местного комбината, на площадке которого 10 июня произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Читайте также: Цех комбината на Урале возобновил работу после смертельного ДТП

12:03 Глава города Лесной Сергей Черепанов. Фото: gorodlesnoy.ru