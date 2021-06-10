Саратов, , 09:41 — REGNUM В строящейся инфекционной больнице Саратова появится современная высокотехнологичная бактериологическая лаборатория, аналогов которой в области нет, сообщает региональный минздрав.

Новое оборудование позволит сократить сроки проведения исследований от недели до нескольких часов. Станут возможны глубокие анализы по широкой линейке различных возбудителей и вирусов. Минздрав Саратовской области проводит подготовку к осуществлению закупочных процедур.

Для новой инфекционной больницы, возводимой в поселке Елшанка, уже закуплены аппараты МРТ и КТ, а также рентгено-диагностические комплексы. Открытие стационара запланировано в этом году.

ИА REGNUM напоминает, государственное казённое учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства» подписало контракт на строительство областной инфекционной больницы на 400 коек. Контракт на строительство больницы на Московском шоссе оценили в 449 377 425,51 рубля. Завершить работы исполнитель должен до 31 августа 2021 года. В задачи подрядчика входит также поставка оборудования.

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