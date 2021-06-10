Москва, , 09:40 — REGNUM Наиболее счастливые в России люди проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Это 10 июня следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые приводит РИА Новости.

Отмечается, что в исследовании принимало участие пяти тысяч пользователей сервиса, которые проживают во всех российских регионах.

«На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске», — говорится в исследовании.

Также указывается, что 20% жителей РФ из числа опрошенных считают, что они счастливы на четыре балла и из этого числа 23% проживает в столице России, 16% — в Санкт-Петербурге и еще 13% — в Екатеринбурге.

Вместе с тем, о среднем уровне счастья (на три балла) заявили 32% респондентов. В числе таковых 19% — это жители Москвы, 13% — Нижнего Новгорода и ещё 9% — Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из данных исследовательского холдинга «Ромир» стало известно, что в 2021 году жители России планируют потратить на отпуск в среднем 53 тысячи 325 рублей.