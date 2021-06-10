Москва, , 09:33 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса получили от властей Москвы в виде грантов и субсидий поддержку в размере 117 млн рублей, сообщается на портале градоначальника.

В столице с начала 2021 года одобрено 275 заявок от предпринимателей на сумму 315,5 млн рублей. Экспортеры получили 11 грантов на сумму 36 млн рублей и пять субсидий на 7 млн рублей

На последнем заседании комиссии департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрены субсидии на сумму 31 млн рублей 33 предприятиям, работающим по франшизе.

Как сообщало ИА REGNUM, представители малого и среднего бизнеса стали чаще обращаться за поддержкой в Московский гарантийный фонд.

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