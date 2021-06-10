Москва, 10 июня 2021, 09:33 — REGNUM Употребление кофе во время или сразу после приема пищи может помешать усвоению минералов и микроэлементов из еды, сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.
Идеальное для кофе время — это промежутки между основными приемами пищи, при этом лучше выдерживать час после или полчаса до еды. В этом случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что в жаркое время нужно потреблять больше воды и напитков, чем обычно, но нельзя пить ледяную жидкость залпом.
Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки и кофе. Особенно вреден в жару алкоголь. Вред могут нанести и ледяные напитки из-за резкой разницы с температурой тела. Их употребление чревато снижением иммунитета и быстрым заболеванием.
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