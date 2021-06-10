Москва, , 09:33 — REGNUM Употребление кофе во время или сразу после приема пищи может помешать усвоению минералов и микроэлементов из еды, сообщила врач-диетолог Маргарита Королева.

«Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций», — сказала она в интервью радио Sputnik.

Идеальное для кофе время — это промежутки между основными приемами пищи, при этом лучше выдерживать час после или полчаса до еды. В этом случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека.

Читайте также: Диетолог назвала безопасную норму кофе в день

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что в жаркое время нужно потреблять больше воды и напитков, чем обычно, но нельзя пить ледяную жидкость залпом.

Врач посоветовал не пить сладкие газированные напитки, концентрированные соки и кофе. Особенно вреден в жару алкоголь. Вред могут нанести и ледяные напитки из-за резкой разницы с температурой тела. Их употребление чревато снижением иммунитета и быстрым заболеванием.

Читайте также: Диетолог раскрыла секрет избавления от мешков под глазами