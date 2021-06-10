Москва, , 09:31 — REGNUM В федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия» добавлены новые мероприятия, сообщает 10 июня сайт правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности, запланировано строительство социальных объектов и ремонт транспортной инфраструктуры. Планируется создать спорткомплекс для учеников детско-юношеских школ, возвести хирургический корпус Больницы скорой медицинской помощи и гистологическую лабораторию в Петрозаводске.

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Кроме того, предусматривается строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе Сортавала, ремонт автодороги Петрозаводск — Суоярви и возведение мостового перехода на трассе «Кола».

Общий объём финансирования новых мероприятий составит 6,4 млрд рублей, из которых 652 млн рублей уже выделены из резервного фонда правительства в апреле 2021 года.