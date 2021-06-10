Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге 10 июня ожидается как самый теплый день с начала календарного лета. Температура воздуха днем в городе на Неве прогреется до +27 градусов, а по Ленинградской области до +28 градусов. Об этом 10 июня рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация 10 июня будет формироваться под влиянием гребня антициклона.

«Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что позволит солнечным лучам усилить дневной прогрев», — отметил специалист.

Температура воздуха +25…+27 градусов, по области +23…+28 градусов.

«Наступивший четверг в Санкт-Петербурге может стать самым тёплым днём с начала календарного лета. Пока в лидерах 5 июня, тогда воздух прогрелся до +26,3 градусов», — уточнил специалист.

В течение дня будет дуть восточный ветер 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы. Добавим, что по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём в Ленобласти, преимущественно на востоке, ожидается кратковременный дождь.