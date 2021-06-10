Москва, , 09:29 — REGNUM Российский комментатор и журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу — 2020. Об этом 10 июня заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Захарова написала, что УЕФА ищет решение, позволяющее Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению Евро-2020.

Ранее заявка Арустамяна на аккредитацию на Евро-2020 была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.

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