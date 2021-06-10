Белгород, 10 июня 2021, 09:30 — REGNUM Вопрос увеличения финансирования обсудил 9 июня врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании с представителями спортивных федераций. В регионе будут уделять внимание охвату населения спортом и плаванию детей, написал он на своей странице в социальной сети.
На развитие белгородского спорта будет дополнительно выделено четыре миллиона рублей. Средства направят на увеличение размера субсидии региональных спортивных федераций, расходов на питание, на проведение выездных спортивных мероприятий и поддержку одарённых спортсменов. Власти рассчитывает довести до 100% и охват населения спортом, сейчас систематически занимаются физической культурой и спортом только 55% граждан. Вячеслав Гладков отметил, что спорт важно сделать доступным и массовым, потому что спортивные люди меньше болеют.
В Белгородской области работают 78 спортивных федераций. Успешнее всего развиваются волейбол, пулевая стрельба, самбо и дзюдо, бокс, художественная гимнастика, тхэквондо, прыжки на батуте и адаптивный спорт.