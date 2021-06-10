Нью-Дели, , 09:31 — REGNUM За последние сутки в Индии впервые зафиксировали более 6 тыс. летальных исходов от осложнений при COVID-19. Об этом 10 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

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По данным министерства, за последние 24 часа в Индии было выявлено 6 148 новых смертей от COVID-19. Данный показатель является рекордным с начала пандемии для страны.

Предыдущее максимальное количество умерших было зарегистрировано 19 мая — 4 529 человек. Всего в Индии от осложнений при COVID-19 скончались 359 676 пациентов.

За истекшие сутки на территории Индии было выявлено 94 052 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Их общее число достигло 29 183 121.

В министерстве резкий рост числа умерших от COVID-19 за прошедшие сутки связывают с пересмотром данных властями штата Бихар после проведения проверки на местах.

Напомним, 8 июня минздрав Индии сообщил, что впервые за 61 день наблюдений суточный прирост заразившихся коронавирусом в стране составил менее 100 тыс. человек.

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