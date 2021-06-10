Лесной, Свердловская область, , 09:45 — REGNUM Пять пациентов, госпитализированных после ДТП в Лесном (Свердловская область), находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в службе скорой помощи журналистам.

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Как передаёт «Интерфакс», пятеро пострадавших были доставлены в больницу санавиацией, состояние больных — тяжёлое.

По словам начальника центральной медсанчасти № 91 Федерального медико-биологического агентства Виктора Машукова, сейчас врачи диагностируют состояние пострадавших, им проведут компьютерную томографию. Все пострадавшие — взрослые.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус съехал с горы и въехал в остановку. Погибли шесть человек, пострадали 15.

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