Москва, , 09:29 — REGNUM Заявление американской стороны о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за запуска «Северного потока — 2» не повлияют на позицию Москвы по данному вопросу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Проект будет реализован и станет элементом современной архитектуры безопасности Евразии», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он выразил удивление, насколько США «выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и оппонентами на международной арене».

«Северный поток — 2» будет построен!» — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части трубопровода из России в Германию через Балтийское море, известного как «Северный поток — 2». В Вашингтоне пояснили это соображениями национальной безопасности.

Читайте также: Путин назвал действия США по «Северному потоку — 2» пренебрежением к ЕС