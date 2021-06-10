Самара, , 09:27 — REGNUM Руководителя управления материально-технического обеспечения одного из госучреждений Самарской области заподозрили в мошенничестве. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, весной текущего года фигурант уголовного дела пообещал бизнесмену содействовать в победе при проведении торгов на право поставки спортивного инвентаря и мебели для физкультурных комплексов. Следователи считают, что подозреваемый не обладал реальной возможностью повлиять на результаты закупочных процедур. В материалах уголовного дела указано, что за содействие он потребовал от предпринимателя свыше одного млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти экс-директора предприятия обвинили в растрате.