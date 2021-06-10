Москва, , 09:22 — REGNUM Минздрав РФ подготовил проект соглашения, предусматривающий запрет на производство, ввоз и обращение некурительных никотиновых изделий на территории Евразийского экономического союза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект соглашения.

Согласно документу, «некурительная никотиносодержащая продукция специально разработана, чтобы создавать и поддерживать зависимость», а входящие в её состав «компоненты и выделяемые вещества являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными».

В Минздраве РФ подтвердили подлинность проекта соглашения. В течение месяца после его внесения в Евразийскую экономическую комиссию он будет отправлен на рассмотрение в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. В случае общего оперативного одобрения документ сможет вступить в силу уже в начале 2022 года.