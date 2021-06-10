Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест двоим фигурантам уголовного дела о создании преступного сообщества и земельных махинациях на территории Аксайского района.

Обвиняемые Эдуард и Вадим Бабаевы останутся под стражей на два месяца — по 11 августа 2021 года включительно, говорится в сообщении на сайте суда.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на два месяца был продлён арест главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

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