Лондон, , 09:25 — REGNUM В мае 2021 года Южная Корея вернула себе первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Согласно опубликованным данным, в мае текущего года мировой объём судостроения составил 2,42 млн CGT или 89 судов.

Объём судостроения Южной Кореи составил 1,42 млн CGT (40 судов), что составляет 59% мирового объёма судостроения. Объём судостроения Китая составил 880 тыс. CGT (37 судов), Японии — 110 тыс. CGT (пять судов).

С января по май 2021 года мировой объём судостроения составил 19,07 CGT, что на 179% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Китай приходится 8,92 млн CGT (321 судно, 47% мирового объёма), на Южную Корею — 8,32 млн CGT (212 судов, 44% мирового объёма).