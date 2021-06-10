Сухум, , 09:24 — REGNUM 46 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 9 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 202 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 46 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 96 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 15 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 595 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 947 победили инфекцию, в том числе 26 — за последние сутки. Всего в стране скончались 238 пациентов с диагнозом COVID-19. За последнее время было два таких случая.

Днём ранее в Абхазии выявили 44 новых носителя коронавируса в результате 286 исследований. Выздоровевшими медики признали 46 человек.

Стоит отметить, что жителям России при посещении Абхазии не требуется проходить тестирование на коронавирус.

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