Новосибирск, , 09:19 — REGNUM В общественной приёмной губернатора Новосибирской области 17 июня пройдёт прямая телефонная линия по вопросам организации вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональное правительство.

Уточняется, что на вопросы ответят специалисты министерства здравоохранения области и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На сегодняшний день новосибирцам доступны три вида вакцин: Гам-Ковид-Вак («Спутник V»), ЭпиВакКорона, КовиВак. Регион получил уже 380 097 доз.