Прибайкальский район, Бурятия, , 09:16 — REGNUM В Бурятии объявили в розыск 12-летнюю девочку из посёлка Кика Прибайкальского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 9 июня около 17 часов она ушла из дома и не вернулась.

«Приметы: европейской внешности, волосы светлые, глаза голубые, рост 140−150 см, худощавого телосложения. Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты синие. Возможно, серая кофта и кепка черного цвета», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, ранее школьница из дома не уходила. Жителей просят сообщить в полицию при наличии какой-либо информации о пропавшей.

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