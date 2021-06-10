Ярославль, , 09:15 — REGNUM Бывший начальник отдела управления МВД по Ярославской области, полковник полиции Владимир Завражный, уволенный со службы за пьянство за рулем, попытался восстановиться на работе через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда.

Владимир Завражный УМВД по Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM 15 октября 2020 года на автодороге «Ярославль — Любим» служебный «Форд — Фокус», за рулем которого находился Владимир Завражный, совершил съезд в кювет и перевернулся. 42-летняя пассажирка машины скончалась по дороге в больницу. По факту ДТП возбудили уголовное дело, а в отношении Завражного начали служебную проверку, по итогам которой 19 ноября он был уволен из полиции «за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Однако с результатами проверки Владимир Завражный не согласился и решил подать иск в суд о восстановлении на работе в УВД, где он трудился начальником отдела профессиональной служебной и физической подготовки управления по работе с личным составом. Также экс-полицейский требовал с УМВД сумму своего среднего заработка с момента увольнения. В своем иске Завражный пояснил, что не был ознакомлен с результатами служебной проверки, так как находился под домашним арестом, а также отрицал состояние опьянения в момент совершения ДТП.

«Обстоятельства ДТП помнит плохо, отрывками, связывает это с получением в ДТП телесных повреждений, в том числе, в области головы. В какой-то момент при движении по дороге он потерял сознание. Очнувшись, понял, что автомобиль неподвижен и в кювете, ФИО10 в автомобиле не было, она находилась метрах в 8 от машины, с видимыми следами повреждений на лице и следами крови, в сознании, плакала от боли в животе. Он хотел вызвать «скорую помощь», но не обнаружил телефонов. Он подбежал к ФИО10 и пытался обработать открытые раны спиртосодержащей жидкостью, имевшейся в автомобиле. Во время обработки возможно жидкость попала и на его одежду. В какой-то момент он увидел на дороге остановившийся автомобиль. Пассажир автомобиля спросил его, нужно ли вызвать «скорую помощь», он попросил вызвать. Также в какой-то момент к ним подошел мужчина, спросил, нужна ли им помощь. Он ответил, что «скорую» уже вызвали. Затем он подумал, что «скорая помощь» может ехать долго, попросил мужчину отвезти их в больницу. Вместе с мужчиной он погрузил ФИО10 на пол микроавтобуса, сам сел рядом с ней. Когда он поднялся к этому автомобилю, возле него стояла группа людей, которые говорили, что необходимо вызвать «скорую» и полицию. Он предложил разойтись, говоря, что всех уже вызвали, все вопросы уже разрешены. В какой момент, не помнит, он обнаружил свой мобильный телефон, стал звонить своему непосредственному руководителю, чтобы доложить о происшествии, тот не ответил на его звонки. Также он пытался дозвониться до начальника ОМВД по Даниловскому району и его помощнику, они также не брали трубку. По дороге в больницу он подумал, что ФИО10 умерла, потребовал, чтобы водитель остановил микроавтобус. Тот остановил микроавтобус, подошел к нему, предложил успокоиться и передал бутылку с жидкостью. Он сделал два крупных глотка, понял, что в бутылке какой-то крепкий алкоголь. Опьянения он не почувствовал», — говорилось в объяснениях, которые Владимир Завражный представил в суд.

В ходе рассмотрения иска в суд были представлены материалы служебной проверки и допрошены свидетели, которые опровергли слова Завражного.

«Свидетель показал, что общался с Завражным В.Б., который по внешним признакам находился в состоянии опьянения — у него был очевидный запах алкоголя изо рта, невнятная речь, не совсем нормальная походка. Опьянение впоследствии было подтверждено в ходе медицинского освидетельствования. Согласно акту медицинского освидетельствования, у него были отобраны пробы выдыхаемого воздуха, результат: 0,5 мг/л; в 11.12 час. отобраны повторные пробы, результат: 0,48 мг/л; установлено состояние опьянения. Из справок о результатах химико-токсикологических исследований ГБУЗ ЯО ЯОКНБ от 15.10.2020 г. следует, что по результатам исследования проб крови и мочи Завражного В.Б. обнаружен этиловый алкоголь-1,59 г/л, 1,93 г/л соответственно», — отмечалось в решении Кировского районного суда.

Суд сомневался и в показаниях полковника по обстоятельствам самого ДТП и того, что было после него.

«К объяснениям Завражного В.Б. о том, что он поручил вызвать «скорую помощь» и полицию мимо проезжавшим лицам, суд относится критически, не доверяет им. Никаких объективных подтверждений этому обстоятельству истцом или его представителем не представлено. Следует отметить непоследовательность и противоречивость всех имеющихся в деле объяснений Завражного В.Б., который то ссылался на потерю сознания и беспамятство, вызванные травмой головы, то точно и детально описывал свои действия на месте происшествия. Завражный В.Б., с одной стороны, ссылался на хорошее самочувствие утром 15.10.2020 г. до поездки, с другой стороны, — на потерю сознания до момента ДТП. Кроме того, в письменных объяснениях Завражный В.Б. сослался на утрату в момент ДТП телефонов, что не позволило ему самому вызвать «Скорую помощь» и полицию. Между тем, из объяснений очевидцев следует, что на месте ДТП Завражный В.Б. все время кому-то звонил. Доказательства оказания Завражным В.Б. первой помощи пострадавшей материалы дела не содержат. Суд считает установленным факт неисполнения Завражным В.Б. обязанностей водителя, предусмотренных п.2.6 Правил дорожного движения РФ. Указанного нарушения достаточно для вывода о совершении Завражным В.Б. проступка, порочащего честь сотрудника полиции», — говорится в решении суда.

Суд отказал истцу в восстановлении на работе. Апелляция на данное решение в Ярославский областной суд на данный момент не подана. Уголовное дело, возбужденное по факту смертельного ДТП, продолжает расследоваться. Сам Владимир Завражный находится под домашним арестом.

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