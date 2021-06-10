Пенза, , 09:22 — REGNUM Прокуратура Пензенской области по итогам проверок в первом квартале текущего года выявила нарушения при заключении 38 госконтрактов на оказание услуг по хранению лекарств и расходных материалов для медицинского применения общей стоимостью более 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Начальную цену контрактов в нарушение законодательства сформировали из потребности учреждений, представленной только в ценовом выражении, без определения количества и качества предполагаемого к хранению товара.

Главный врач ГБУЗ «Пензенский областной центр медицинской профилактики» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ («Несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта»).

В областное правительство для устранения нарушений внесли представление, которое уже рассмотрели и удовлетворили. Сведения о возможных признаках нарушения закона о защите конкуренции направили также в антимонопольную службу Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 сентября начнёт действовать новый порядок онлайн-продажи лекарств. Постановление, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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